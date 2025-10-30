ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карибите: какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стиг...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21617449 www.24chasa.bg

Хиляди студенти тръгнаха на марш от Белград до Нови Сад 1 г. след трагедията на гарата (Снимки)

1488
Студентите не са забравили трагедията. Снимка: Ройтерс

Хиляди сръбски студенти започнаха марш от Белград до Нови Сад, за да отбележат годишнината от срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад миналия ноември, при което загинаха 16 души.

Трагедията предизвика национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели. То стана сериозно предизвикателство за 13-годишното управление на президента Александър Вучич.

Демонстрантите настояват за предсрочни избори, надявайки се да свалят Александър Вучич и неговата "Сръбска прогресивна партия". Основното възпоменание в Нови Сад е планирано да започне в 11:52 часа на 1 ноември пред жп гарата, с 16-минутно мълчание, последвано от речи на студенти, съобщава БНТ.

Студентите не са забравили трагедията. Снимка: Ройтерс
Почет на загиналите. Снимка: Ройтерс
Протестите продължават. Снимка: Ройтерс
Протестиращите искат нови избори. Снимка: Ройтерс
Студентите не са забравили трагедията. Снимка: Ройтерс
Почет на загиналите. Снимка: Ройтерс
Протестите продължават. Снимка: Ройтерс
Протестиращите искат нови избори. Снимка: Ройтерс
Студентите не са забравили трагедията. Снимка: Ройтерс
Почет на загиналите. Снимка: Ройтерс
Протестите продължават. Снимка: Ройтерс
Протестиращите искат нови избори. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)