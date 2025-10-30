Хиляди студенти тръгнаха на марш от Белград до Нови Сад 1 г. след трагедията на гарата (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди сръбски студенти започнаха марш от Белград до Нови Сад, за да отбележат годишнината от срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад миналия ноември, при което загинаха 16 души.

Трагедията предизвика национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели. То стана сериозно предизвикателство за 13-годишното управление на президента Александър Вучич.

Демонстрантите настояват за предсрочни избори, надявайки се да свалят Александър Вучич и неговата "Сръбска прогресивна партия". Основното възпоменание в Нови Сад е планирано да започне в 11:52 часа на 1 ноември пред жп гарата, с 16-минутно мълчание, последвано от речи на студенти, съобщава БНТ.