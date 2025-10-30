ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карибите: какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стиг...

Джей Ди Ванс: Ядрените опити са важни за националната ни сигурност

1432
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Изпитанията на американския ядрен арсенал са важни за гарантиране на националната сигурност, каза днес вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс.

Изказването му идва, след като американският президент Доналд Тръмп разпореди въоръжените сили на САЩ да възобновят ядрените опити след прекъсване от 33 години.

"Важна част от националната сигурност на Съединените щати е да гарантираме, че този ядрен арсенал, който имаме, наистина функционира изправно", каза Ванс пред журналисти пред Белия дом.

"За да го кажа по-ясно, знаем, че той функционира изправно, но трябва да извършваме проверки от време на време, и президентът просто иска да е сигурен, че ще правим именно това", добави американският вицепрезидент, цитиран от БТА.

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)