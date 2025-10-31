Ройтерс: Украсата във Вашингтон за Хелоуин демонстрира, че най-страшното според демократите е Тръмп

В някои квартали на американската столица Вашингтон, където подкрепата за Демократическата партия на САЩ е силна, украсата пред домовете по случай Деня на Вси светии (Хелоуин) по традиция е с политически тон, предаде агенция Ройтерс.

Някои жители тази година поставиха украса, чрез която изразяват критична позиция срещу правителството на президента републиканец Доналд Тръмп, посочи БТА.

Седемдесет и девет годишната Дона Бреслин е поставила в двора си цяло гробище с 16 надгробни плочи, поръчани от "Амазон" и ръчно украсени от Бреслин с надписи и препратки към извършените от администрацията на Тръмп съкращения в някои федерални агенции.

Жителите на столицата пострадаха особено тежко от съкращенията на Тръмп – редица държавни служители бяха съкратени заради прекратяването на работата на правителството. Освен това около 90% от гласоподавателите в града са регистрирани като демократи.

Тръмп настоява, че съкращенията са необходими, за да бъде намалена раздутата и неефективна администрация. Той отхвърля твърденията, че действията му подкопават демокрацията и казва, че просто изпълнява предизборната си програма.

Говорител на Белия дом заяви, че демократите се опитват "безсмислено да демонстрират добродетели" със своята критична срещу Тръмп украса.

Белият дом обаче също се възползва от Хелоуин, за да се подиграе на противниците си, като публикува снимки в "Инстаграм", на които се виждат костюми, изобразяващи лидери на Демократическата партия, както и отделна снимка на самия Тръмп, под която бе написано посланието: "Короната не е включена".

Изглежда това представлява опит на Белия дом да се подиграе на протестите "Без крале", по време на които десетки хиляди американци излязоха по улиците, за да се противопоставят на според тях авторитарните тенденции на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Друг фокус на украсите във Вашингтон е министърът на здравеопазването на Тръмп Робърт Кенеди-младши, който съкрати служители на Агенцията за обществено здраве на САЩ и разпространява опровергани теории, че рутинните детски ваксини могат да причиняват вреда.

В богаташкия, либерален вашингтонски квартал "Джорджтаун", близо до адреса, където живее самият Кенеди, 66-годишната Кристин Пайн е поставила зад прозореца в предния двор на къщата си скелет на дете с посланието "Иска ми се да се бях ваксинирал!".

Пайн заяви, че въпреки, че не е съгласна с политиките на Кенеди, той все пак е добър съсед. "Смятам, че всички ние трябва да говорим за това, което се случва в страната в момента, особено във Вашингтон", каза тя. "Тук сме много политически активни", добави Пайн.