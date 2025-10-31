Каталунска сепаратистка партия оттегли подкрепата си за правителството на Педро Санчес

Правителството на испанския премиер Педро Санчес бе изправено пред нов удар днес, след като членове на каталунската сепаратистка партия "Заедно за Каталуния" гласуваха с голямо мнозинство да оттеглят подкрепата си за лявото правителство, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" партията "Заедно за Каталуния" заяви, че 86,98% от гласувалите са подкрепили решението, а едва 10,22% продължават да подкрепят кабинета на Санчес. Оттеглянето на подкрепата бе насърчено от лидера на партията и водещ сепаратист Карлес Пучдемон, посочи БТА.

Решението лишава лявото правителство на малцинството от важен партньор в парламента в Мадрид.

В понеделник 50-членният изпълнителен орган на "Заедно за Каталуния" призова за край на сътрудничеството с правителството на Санчес и насрочи гласуване по въпроса.

"Минаваме в опозиция", обяви Пучдемон. "Няма да помагаме на онези, които не помагат на Каталуния", добави той.

Относно бъдещето на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на Санчес, Пучдемон каза: "Те може да останат на власт, но няма да са способни да управляват."

Испанският премиер все още възнамерява да продължи управлението си, но без седемте депутата от "Заедно за Каталуния" в долната камара на парламента – Конгреса на депутатите – неговото ляво правителство вече няма да разполага с достатъчно гласове, за да прокарва ключови проекти и закони, въпреки подкрепата на други малки партии.

Министърът на президентството, правосъдието и по въпросите на отношенията на правителството с парламента Феликс Боланьос Гарсия, избран от ИСРП, въпреки това подчерта, че правителството ще продължи да търси подкрепа от депутатите на "Заедно за Каталуния" за своите законодателни планове.

"Ще работим за създаване на мнозинства, ще почукаме на всяка врата, за да ги осигурим", добави той.

Пактът за подкрепа със "Заедно за Каталуния", както и подобни споразумения с други партии, които също не са част от коалицията, позволиха на Санчес да бъде преизбран след предсрочните избори през юли 2023 г., въпреки че неговата партия остана втора след консервативната "Народна партия".