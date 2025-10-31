ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Броят на жертвите на урагана Мелиса достигна 44 души (Снимки)

1400
снимка: РОЙТЕРС

Броят на жертвите на урагана Мелиса  достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Министърът на информацията на Ямайка каза пред Ройтерс, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.

Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ.

Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.

Мелиса достигна сушата в Югозападна Ямайка във вторник като ураган от категория 5 – най-силният ураган, директно удрял карибската държава, и първият силен ураган от 1988 г. насам.

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията.

Метеоролозите на "АккуУедър" заявиха, че това е вторият по сила атлантически ураган в историята по отношение на силата на вятъра при достигане на сушата.

Според прогнозите щетите и икономическите загуби в западните Кариби се оценяват на стойност между 48 и 52 млрд. долара.

Властите в Хаити, която не беше ударена директно от урагана, но от дни беше изложена на поройни дъждове от бавно придвижващата се буря, съобщиха за 25 смъртни случая, повечето в южния град Пти-Гоав, където река излезе от коритото си.

Мелиса  удари и Източна Куба, където около 735 000 души бяха евакуирани, но до четвъртък не бяха регистрирани смъртни случаи, въпреки големите поражения по къщите и насажденията.

снимка: РОЙТЕРС
