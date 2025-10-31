ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Атанасов: Това е бюджет на чантаджиите, на дъ...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21617945 www.24chasa.bg

Си Цзинпин ще се срещне с японския и канадския лидер след търговското споразумение с Тръмп

1136
Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: Х/@iamjinping

Китайският президент Си Цзинпин ще бъде в центъра на срещата на лидерите от Тихоокеанския регион днес в Южна Корея, където ще проведе разговори с канадския, японския и тайландския лидер, след като сключи крехко търговско споразумение с американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Това споразумение, постигнато малко преди отпътуването на Тръмп от Южна Корея, който пропуска двудневната среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, ще отмени допълнителните ограничения върху китайския износ на редки земни метали, които заплашваха да блокират глобалните вериги за доставка.

В отсъствието на лидера на най-голямата световна икономика вниманието ще бъде съсредоточено върху Си, който се очаква да проведе първия си разговор с новоизбраната министър-председателка на Япония Санае Такаичи.

Въпреки че отношенията между двете исторически съперничещи си страни се подобриха през последните години, изненадващото издигане на Такаичи до първата жена лидер на Япония може отново да ги обтегне заради националистическите ѝ възгледи и стриктната политика по сигурността.

Едно от първите ѝ действия след встъпването в длъжност миналата седмица беше да ускори военния подем, насочен към възпиране на териториалните амбиции на все по-настъпателния Китай в Източна Азия. В Япония се намира най-голямото американско военно присъствие извън Съединените щати.

Канадският премиер Марк Карни ще се срещне със Си в 16 ч. местно време (10 ч. българско), съобщи канцеларията му. Целта на срещата е да се възобнови по-широкият диалог с Китай след години на обтегнати отношения.

В разгара на ожесточена търговска война с най-големия си партньор – САЩ, Канада се стреми да намали зависимостта си и да потърси нови пазари. Китай остава вторият по големина търговски партньор на Отава.

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: Х/@iamjinping

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)