ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Атанасов: Това е бюджет на чантаджиите, на дъ...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21617953 www.24chasa.bg

Гърция въвежда доброволна военна служба за жени от 2026 г.

1400
Войник Снимка: Pixabay

Гърция ще въведе доброволно набиране на жени във въоръжените си сили от 2026 г., като за целта ще бъде създадено ново подразделение, обяви гръцкият министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини“. 

„Започваме доброволното набиране на жени във въоръжените сили през следващата година. Ще сформираме подразделение от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените ни сили“, заяви Дендиас снощи, като отбеляза, че в момента жените съставляват около 17 процента от гръцките въоръжени сили.

„Трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили“, добави още той, съобщава БТА. 

 

Войник Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)