САЩ ограничават приема на бежанци, дават предимство на белите южноафриканци

САЩ снощи обявиха, че ще намалят значително броя на бежанците, които са готови да приемат ежегодно, до исторически ниски нива, като ще дадат приоритет на бели южноафриканци, предаде Франс прес.

В голям обрат на десетилетната традиция за прием на бежанци, САЩ определиха броя на хората, които ще получат бежански статут тази година, на около 7 500 души, в сравнение с около 100 000 по време на управлението на бившия президент демократ Джо Байдън. Огромна част от тях ще бъдат от африканерското малцинство – наследниците на първите европейски заселници в Южна Африка – става ясно от документ на Белия дом, разпространен снощи.

"Броят на приетите ще бъде разделен между африканерите от Южна Африка и други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в техните съответни страни на произход", се посочва в текста с дата 30 септември, предаде БТА.

Президентът републиканец Доналд Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

През май около 50 от тях бяха посрещнати в САЩ като бежанци – инициатива, на която Претория остро се противопостави.