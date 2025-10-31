Иран е засилил репресиите след войната срещу Израел през юни, отчете ООН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран е засилил репресиите след войната срещу Израел през юни, съобщи снощи анкетна комисия на ООН, цитирана от Франс прес, като изрази безпокойство от нарушенията на правата на малцинствата и журналистите.

"От март тази година събраните данни показват влошаване на правата на човека в Иран", заяви Сара Хосейн, председателка на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2022 г.

Репресиите, започнали след израелските въздушни удари през юни, "допълнително ограничиха гражданското пространство, подкопаха справедливия процес и зачитането на правото на живот", добави тя пред Общото събрание на ООН.

Хосейн обърна по-специално внимание върху съдбата на 21 000 души, арестувани от иранските власти по време на 12-дневната война между Иран и Израел, посочи БТА.

"Според достоверна информация те включват адвокати, правозащитници, журналисти и дори потребители на социални мрежи, които просто са публикували съдържание за военните действия", добави тя.

"Репресиите срещу етнически и религиозни малцинства под претекст за националната сигурност също са се увеличили", каза Хосейн.

Тя изрази и безпокойството си от повишения брой екзекуции в страната.

"Според достоверна информация повече от 1200 души са били екзекутирани от началото на годината, надминавайки общия брой за 2024 г., който вече беше рекорден за Иран от 2015 г.", заяви тя.

Мисията на ООН разгледа и смъртоносните израелски удари срещу затвора "Евин".

"Нашето предварително разследване показва, че израелските удари са ударили цивилни сгради в затворническия комплекс, които не представляват легитимни военни цели, и че ударите вероятно са били умишлени", каза тя.

Иранските власти, от своя страна, може да не са предприели "подходящи мерки за защита на задържаните", които са били евакуирани след ударите и чиито семейства понякога не са получавали новини със седмици.