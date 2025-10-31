ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Афганистан и Пакистан ще подновят следващата седмица в Истанбул преговорите по граничния си спор

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Преговорите между Афганистан и Пакистан с посредничеството на Турция и Катар за разрешаване на граничния им спор ще продължат, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на турското Министерство на външните работи и на турската новинарска агенция Анадолу.

Високопоставени представители на двете страни ще се срещнат отново в Истанбул на 6 ноември, за да договорят допълнителни принципи за мирно уреждане на конфликта, посочи БТА.

Двете страни се споразумяха засега да поддържат спирането на огъня и да установят механизъм за наблюдение на спазването му, съобщи Министерството. Нарушенията ще носят глоби за всяка от страните.

Делегации от Афганистан и Пакистан се срещнаха в Истанбул в събота, за да успокоят подновените сблъсъци по общата им граница на фона на нарастващо напрежение между двете правителства.

Пакистан обвини пакистанските талибани за ръст на домашното насилие и обвини афганистанските талибани, че приютяват бойците. Кабул отрече обвиненията и от своя страна заяви, че Исламабад подкрепя атаките в Афганистан от "Ислямска държава – Хорасан" – клон на "Ислямска държава".

Пакистан отхвърли това твърдение.

