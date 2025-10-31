16 членове на престъпна мрежа са арестувани в Мексико за убийството на двама колумбийски музиканти

Шестнадесет души, членове на престъпна мрежа, бяха арестувани за предполагаемото си участие в убийството на двама колумбийски музиканти в Мексико, съобщиха снощи мексиканските власти, цитирани от Франс прес.
Музикантите Байрон Санчес и Хорхе Ерера, известни като „Би Кинг" и „Рехио Клаун", са били в Мексико, за да участват в няколко събития, посочи БТА.
Мениджърът им ги е обявил за изчезнали, а телата им са намерени на 22 септември в община в щата Мексико, близо до град Мексико.
Престъплението е свързано с „разпространение и продажба на наркотици" на събития, в които са участвали жертвите, съобщи мексиканската държавна прокуратура.
Сред заподозрените има шестима мексиканци, както и граждани на Испания, Колумбия, Куба и Венецуела, се казва в изявление, в което се добавя, че арестите са извършени на различни дати и на различни места.
Основният заподозрян – мексиканецът Кристофър Н., известен с прякора „Ел Команданте" – също е задържан.
Двете жертви е трябвало да се срещнат с него на 16 септември – последния път, когато са били забелязани живи в столицата Мексико.
Изчезванията, отвличанията и изтезанията са честа практика на престъпните групировки, действащи в различни региони на Мексико, отбелязва АФП.