Радио "Свободна Азия" съобщи, че прекратява новинарската си дейност заради ограничено финансиране

Радио "Свободна Азия" (РСА) от днес прекратява новинарската си дейност заради недостатъчно финансиране след действията на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу финансираните от правителството медии.

От 1996 г. Радио "Свободна Азия" е независим източник на информация, който излъчва и публикува онлайн материали в региони, където свободният достъп до информация е ограничен, посочи БТА.

През последните месеци медията функционира с минимален персонал, основно публикувайки няколко материала онлайн, докато Белият дом се опитваше да блокира финансирането ѝ. Екипът на Тръмп твърди, че организации като Радио "Свободна Азия", Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" и "Гласът на Америка" са лошо управлявани и представляват разхищение на държавни средства.

"В опит да запази ограничените ресурси и да съхрани възможността за рестартиране на дейността, ако бъде възобновено финансирането, РСА предприе допълнителни стъпки за отговорно свиване на вече намаления си обхват", заяви Бай Фан, президент и изпълнителен директор на Радио "Свободна Азия". РСА ще закрие чуждестранните си бюра, ще извърши съкращения и ще изплати обезщетения на служителите, повечето от които са в неплатен отпуск от май, допълни Фан.

Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" — подобна на Радио "Свободна Азия" частна корпорация, финансирана от правителството — заяви, че новинарските ѝ служби остават активни и че "планираме да продължим да достигаме до аудиторията си и в обозримо бъдеще". Медията, която работи в Източна Европа, Централна Азия и Близкия изток, е завела дело срещу администрацията на Тръмп. Тя съобщи, че последното федерално финансиране е било отпуснато през септември.