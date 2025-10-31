ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Саграда Фамилия" стана най-високата църква в свет...

Руската ПВО е прехванала и свалила 130 украински дрона тази нощ

Руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през изминалата нощ 130 украински дрона, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха тази нощ 130 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 31 - над территорията на Курска област, 21 над Воронежка, 14 над Белгородска област, 10 над Брянска, по 9 над Орловска, Тамбовска и Тулска област, по 6 над Липецка и Ярославска област, 5 над Ростовска, 4 над Волгоградска, 3 над Калужка област, 2 над Рязанска и един в района на Москва, уточни министерството, посочи БТА.

