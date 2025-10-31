„Саграда Фамилия“ стана най-високата църква в света

Катедралата „Саграда Фамилия“ в Барселона стана най-високата църква в света в четвъртък, след като горната част от централната ѝ кула беше завършена, предаде АП.

Шедьовърът на архитекта Антонио Гауди сега се издига на 162,91 метра над града, се казва в изявление на църквата, цитирано от АП. Това с малко превъзхожда височината на църквата в германския град Улм, която се извисява на 161,53 метра. Улмската катедрала, готическа лутеранска църква, построена между 1543 и 1890 г., носеше титлата на най-висока църква в света до този момент, пише БТА.

Въпреки че „Саграда Фамилия“ не претендира за титлата за най-висока църква, цифрите са налице за сравнение: сега катедралата е около метър по-висока от църквата в Южна Германия. А „Саграда Фамилия“ ще расте още. Централната кула „Иисус Христос“, която се издига от върха на църквата, ще достигне 172 метра, когато бъде завършена през следващите месеци.

Първият камък на „Саграда Фамилия“ е положен през 1882 г., но Гауди никога не е очаквал да види лично края на строителните дейности. Само една от многото кули на църквата е завършена, докато архитектът е жив. Работата по базиликата се ускори през последните десетилетия, тъй като тя се превърна в основна международна туристическа атракция, като хора по целия свят са очаровани от уникалната естетика на Гауди, съчетаваща католически символизъм и органични форми. Парите от входните такси се използват за финансиране на текущото строителство.

Миналата година 4,9 милиона души са платили, за да посетят църквата, като 15 процента от тези туристи са от Съединените щати. Работата по сложните фасади на църквата и декорирането на интериора ѝ ще продължи няколко години. Очаква се тя да бъде напълно завършена след около десетилетие, съобщиха църковни служители по-рано тази година. Следващата година ще се навършат 100 години от смъртта на Гауди. Църквата ще проведе няколко събития, за да отбележи неговото наследство, което включва и други зашеметяващи сгради в Барселона и на други места в Испания, допълва още АП.