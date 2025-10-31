Семейството на Вирджиния Джуфре: Смелостта й свали британски принц, това е победа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Семейството на Вирджиния Джуфре снощи "обяви победа", след като Андрю загуби титлата си на принц, и отпразнува това, че смелостта на покойната обвинителка на финансиста Джефри Епстийн е "свалила британски принц", предаде Франс прес.

"Днес обикновена американска жена от обикновено американско семейство свали британски принц със своята истина и изключителна смелост", се казва в изявление на семейството ѝ до Би Би Си.

Вирджиния Джуфре се самоуби през април. Нейните мемоари, публикувани посмъртно на 21 октомври, разпалиха отново споровете за запазването на титлите на Андрю, посочи БТА.

Междувременно дъщерите на брата на британския монарх – принцесите Беатрис и Юджини – ще запазят както титлите си, така и реда си за наследяване на британския трон, съобщи в изявление Бъкингамският дворец.