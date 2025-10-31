ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото отстъпва леко спрямо долара в сутрешната ме...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21618239 www.24chasa.bg

Семейството на Вирджиния Джуфре: Смелостта й свали британски принц, това е победа

2700
Вирджиния Джуфре КАДЪР: Инстаграм/virginiarobertsrising11

Семейството на Вирджиния Джуфре снощи "обяви победа", след като Андрю загуби титлата си на принц, и отпразнува това, че смелостта на покойната обвинителка на финансиста Джефри Епстийн е "свалила британски принц", предаде Франс прес.

"Днес обикновена американска жена от обикновено американско семейство свали британски принц със своята истина и изключителна смелост", се казва в изявление на семейството ѝ до Би Би Си.

Вирджиния Джуфре се самоуби през април. Нейните мемоари, публикувани посмъртно на 21 октомври, разпалиха отново споровете за запазването на титлите на Андрю, посочи БТА.

Междувременно дъщерите на брата на британския монарх – принцесите Беатрис и Юджини – ще запазят както титлите си, така и реда си за наследяване на британския трон, съобщи в изявление Бъкингамският дворец.

Вирджиния Джуфре КАДЪР: Инстаграм/virginiarobertsrising11

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание