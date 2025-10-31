Си Цзинпин обеща да защитава свободната търговия на срещата на АПЕК

Китайският лидер Си Цзинпин заяви в петък пред лидерите от Азиатско-тихоокеанския регион, че страната му ще помогне за защитата на свободната търговия в световен мащаб по време на годишната среща на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК), която беше бойкотирана от американския президент Доналд Тръмп, предаде АП.

Си зае централно място на форума, който се провежда в южнокорейския град Гьонджу, след като Тръмп напусна страната ден по-рано след двустранната среща с китайския лидер, целяща да облекчи ескалиращата търговска война между двете най-големи икономики в света, посочи БТА.

Двудневната среща на върха на АПЕК беше засенчена именно от разговорите между Тръмп и Си, които се проведоха в кулоарите. Американският президент определи срещата като "огромен успех", заявявайки, че ще намали митата върху китайски стоки, докато Пекин се съгласи да възобнови износа на редкоземни елементи и да увеличи вноса на американска соя. Споразуменията между двамата лидери бяха посрещнати като облекчение за световната икономика, разтърсена от месеци на търговски напрежения.

Решението на Тръмп да пропусне срещата на АПЕК е в съответствие с неговия скептицизъм към големите многостранни форуми, традиционно използвани за решаване на глобални проблеми. Анализатори предупреждават, че този отказ може да навреди на имиджа на Съединените щати във формат, който представлява близо 40 на сто от световното население и над половината от световната търговия със стоки.

Си защитава мултилатерализма и зеленото развитие

"Колкото по-бурни са времената, толкова повече трябва да работим заедно", заяви Си Цзинпин при откриването на срещата. "Светът преминава през период на бързи промени, като международната ситуация става все по-сложна и нестабилна".

Той призова за поддържане на стабилността на веригите за доставки – индиректен отговор на усилията на Вашингтон да ограничи зависимостта си от китайския износ. Лидерът на Китай подчерта необходимостта от сътрудничество в развитието на зелените индустрии и чистата енергия. Китайският износ на соларни панели, електрически автомобили и други зелени технологии често е критикуван заради свръхпредлагане и натиск върху местните производители в други страни.

Това е първото посещение на Си Цзинпин в Южна Корея от 11 години насам. В петък китайският лидер ще се срещне отделно с президента на Южна Корея И Дже-мьон и новия японски премиер Санае Такаичи.

Китайският лидер заяви още, че страната му ще продължи да отваря икономиката си, като премахне бариерите пред чуждестранните инвестиции, разшири програмата за безвизово пътуване и открие 22 нови пилотни зони за свободна търговия.

Обещанията на Си контрастират с критиките от страна на редица западни партньори, включително Европейския съюз, чиито лидери нееднократно са обвинявали Пекин в предоставяне на преференциални условия за местните компании за сметка на чуждестранните инвеститори. Европейските институции настояват Китай да осигури равнопоставен достъп до своя пазар и да прекрати практиките, които нарушават конкуренцията.

Решението на Китай да използва контрола си върху веригите за доставки на редки земни елементи като инструмент на икономическо влияние допълнително изостри напрежението с редица търговски партньори извън САЩ. Тези елементи са ключови за производството на автомобили, батерии и микрочипове, а ограниченията върху износа им доведоха до глобален натиск върху държавите да намалят зависимостта си от китайски суровини.

Паралелно с това Китай предприема действия, за да намали собствената си зависимост от Съединените щати в областта на стратегическите технологии. Комунистическата партия обяви нов петгодишен план, насочен към постигането на технологична самостоятелност и пробиви във високотехнологичните отрасли, особено в производството на чипове. Основната цел е създаването на независими вериги за доставки, които да гарантират технологичната и икономическата сигурност на страната.

АПЕК е изправена пред сериозни предизвикателства

Създадена през 1989 г., организацията АПЕК е замислена като платформа за свободна и отворена търговия и ускорена регионална интеграция. Днес обаче регионът е изправен пред редица предизвикателства - стратегическата конкуренция между САЩ и Китай, уязвимостта на глобалните вериги за доставки, демографските промени и ефекта на изкуствения интелект върху пазара на труда.

Икономическата стратегия на Вашингтон все повече се фокусира върху конкуренция, а не сътрудничество с Китай. Повишените мита и политиката "Америка на първо място" на Тръмп разтърсиха пазарите и поставиха под въпрос устойчивостта на глобализацията.

Лидери и представители на 21 икономики от региона участват в срещата, за да обсъдят икономическото сътрудничество и общите предизвикателства. Като домакин южнокорейският президент И Дже-мьон призова за по-голяма солидарност и прагматичност.

"Очевидно е, че невинаги можем да заемаме една и съща позиция, тъй като са заложени националните ни интереси. Но можем да се обединим около крайната цел - споделено благоденствие", заяви той. "Надявам се, че ще проведем откровени и конструктивни дискусии за това как можем да реализираме визията на АПЕК в условията на новото предизвикателство, което представлява бързо променящата се международна икономическа среда", добави той.

Баланс между конкуренцията и сътрудничеството

Въпреки оптимистичните послания на американския президент след 100-минутната среща между Тръмп и Си експерти предупреждават, че напрежението между двете страни остава. Двете държави се конкурират за доминиращи позиции в производството и разработването на нови технологии, включително изкуствения интелект.

"Фактът, че лидерите на двете най-големи икономики в света се срещнаха и се договориха да оттеглят най-крайните си търговски заплахи, помогна да се избегнат най-лошите сценарии за световната търговия", коментира Лейф-Ерик Ийзли, професор по международни изследвания в университета "Иуа Уоменс" (Ewha Womans University) в Сеул. "Но АПЕК трябва да бъде повече от място за примирие в търговската война. Необходими са по-мащабни многостранни усилия за справяне с икономическите предизвикателства, включително борбата с протекционизма и хармонизирането на правилата за устойчива търговия".

Южна Корея настоява за съвместна декларация

Южнокорейските домакини изразиха желание срещата да завърши с обща декларация - нещо, което не беше постигнато през 2018 г. в Папуа-Нова Гвинея поради разногласия между САЩ и Китай.

Министърът на външните работи Чо Хюн обаче предупреди, че изработването на документ, който изрично подкрепя свободната търговия, е малко вероятно. Вместо това се очаква декларация с по-широк обхват, която да подчертава мира и просперитета в региона.

Под мотото "Изграждане на устойчиво бъдеще: свързване, иновации, просперитет" Южна Корея поставя акцент върху сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и справянето с демографските предизвикателства, свързани със застаряването и ниската раждаемост. Участниците в срещата се очаква да обменят опит и да обсъдят общи стъпки за създаване на нови стратегии за растеж в условията на бързо променящата се глобална икономическа среда.

Китай ще бъде домакин на срещите на АПЕК през следващата година. Очаква се Пекин да постави акцент върху устойчивия растеж, зеления преход и дигиталната трансформация като водещи теми на следващото издание на форума.