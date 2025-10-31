ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хелоуин в Белия дом - стотици деца чакаха на опашка, за да получат бонбони от Тръмп и Мелания (Снимки)

снимка: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания посрещнаха деца за Хелоуин пред Белия дом и им раздадоха бонбони.

Децата се редяха на опашки, за да покажат костюмите си и да получат автограф и бонбони. Някои от тях се бяха преобразили в самия Доналд Тръмп.

Никой от двамата не беше в костюм. Тръмп носеше син костюм и червена вратовръзка с червена шапка с надпис "USA", а съпругата му беше с кафяво палто върху оранжева рокля, пише БНТ.

Някои жители на града направиха декорации в протест срещу американския президент Доналд Тръмп - например гробище, в което всяка плоча символизира смъртта на различна правителствена програма.

снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

