Принцът с отнета титла вече е просто Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Принц Андрю, херцог на Йорк Снимка: Екс/Baptised Atheist

Принц Андрю  вече ще бъде известен просто като г-н Андрю Маунтбатън-Уиндзор след като му бяха отнети всички кралски титли

65-годишният Андрю е приел да се откаже и от наема си в Royal Lodge, като ще бъде преместен  в имението Сандрингам в графство Норфолк, пише " Дейли мейл".

В официално изявление Бъкингамският дворец подчерта, че санкциите са „необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него".

Това се отнася до твърденията на покойната Вирджиния Джуфре, която заяви, че е била обект на трафик с цел сексуална експлоатация от осъдения педофил Джефри Епщайн. 

Кралското семейство окончателно се дистанцира от принц Андрю, след като, по думите на източници от Бъкингамския дворец, станало „ясно, че са допуснати сериозни грешки в преценката".

В официално изявление дворецът добавя:

„Техни величества желаят ясно да заявят, че мислите и най-дълбоките им съчувствия са – и ще останат – с жертвите и оцелелите от всички форми на насилие."

Безкомпромисното изявление от 109 думи идва след седмици на нови обвинения, предизвикани от разкрития на The Mail on Sunday, според които изтекли имейли показват близостта на Андрю с осъдения педофил Джефри Епстийн. Документите разкриват, че принцът е излъгал, когато е заявил, че е прекъснал всякакви контакти с Епстийн още през 2010 г.

Решението на краля идва и на фона на публикуваните миналата седмица посмъртни мемоари на Вирджиния Джуфре, съдържащи нови детайли за предполагаемата ѝ експлоатация, както и след редица допълнителни разкрития за връзките на Андрю със спорни бизнесмени и скандала около изгодния му наем на имението Royal Lodge.

Според източници от двореца, Крал Чарлз е решил да действа решително и окончателно, за да защити институцията на монархията от по-нататъшни щети за репутацията ѝ.

