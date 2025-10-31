ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руска атака рани 11, включително 4 деца, в украинския град Суми

1032
Русия предприе атака през нощта срещу североизточния украински град Суми, ранявайки 11 жители. Снимка: Архив

Русия предприе атака през нощта срещу североизточния украински град Суми, ранявайки 11 жители, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс.

Сумска област граничи с Русия и е подложена на постоянни атаки както с дронове, така и с ракети.

Службите за спешна помощ съобщиха в "Телеграм" (Telegram), че Русия е поразила многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни съоръжения, посочи БТА.

Според управителя на областта Игор Калченко Русия е атакувала железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.

