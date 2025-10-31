С камери в баните италианец шпионирал десетките си наематели в жилищата им

Ужасяващо откритие превърна обикновен ден в кошмар за млада жена, живееща под наем в западната част на град Л'Акуила. Докато се оглеждала в огледалото си в банята, тя забелязала странен проблясък зад етажерката.

Любопитството ѝ я подтикнало да провери какво е това и с изненада установила, че става дума за микрокамера с безжичен предавател. Тя била скрита така, че да заснема всичко в помещението.

Шокирана, жената подала веднага сигнал в полицията. По разпореждане на дежурния прокурор служителите на реда извършили обиск в апартамента на наемателката и в дома на нейния хазяин -56-годишен местен мъж. Резултатите надминали всякакви очаквания -във всички апартаменти, собственост на същия човек, били открити десетки микрокамери, внимателно скрити в баните и спалните. В някои случаи устройствата били поставени дори в перални машини, пробити отвътре, за да не бъдат забелязани.

Полицията съобщава, че е събрала „категорични доказателства". На мобилния телефон на заподозрения била намерена апликация, чрез която той можел да управлява и наблюдава изображенията от всички камери, включително от банята на младата жена. При обиските били открити и нови, все още неинсталирани устройства, както и 80 хил. евро в брой, за които органите на реда подозират, че произхождат от незаконна дейност. Мъжът е обвинен в незаконна намеса в личния живот, но прокурорите не изключват възможността обвиненията да бъдат разширени.

След първата жалба били подадени още две -от друга жена и от мъж, също наематели в същата сграда. И при техните апартаменти полицията открила скрити камери в баните и спалните, което потвърдило, че става дума за системно и планирано наблюдение.

Прокуратурата в Л'Акуила е започнала официално разследване за нарушаване на неприкосновеността на личния живот. Следователите се опитват да установят дали записите са били използвани или разпространявани, както и дали собственикът е действал сам или с помощта на трети лица, включително фирмата, извършвала ремонтите в сградата.

Наемателите, повечето от които студенти и семейства, но също и курсисти от Школа на Финансовата гвардия, са шокирани от случилото се. „Не можехме да повярваме -живеехме си спокойно, без да знаем, че сме наблюдавани дори в най-интимните моменти", разказва един от тях.

Разследването продължава, а властите се опитват да установят колко жертви има и колко дълго е продължила тази ужасяваща практика.