Дронове са поразили тръбопровод на електроцентрала в руския град Орел

Отоплението и топлата вода в западния руски град Орел са прекъснати, след като украински дронове са поразили днес тръбопровод в местна електроцентрала, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

„Ще бъде необходимо да се ограничи доставката на отопление и топла вода до сградите" в определени райони на Орел, написа в социалните мрежи губернаторът на едноименната област Андрей Кличков.

Както Украйна, така и Русия засилиха атаките си срещу енергийната инфраструктура през последните няколко седмици, тъй като мирните преговори стигнаха до задънена улица, посочи БТА.

Отделно руското министерство на отбраната заяви, че силите му са свалили 130 украински дрона през нощта, главно над западните региони, както и над Ярославска и Московска области.

Местните власти също така съобщиха, че инфраструктура е била поразена близо до град Владимир, докато детска градина в Ярославъл, на около 280 км североизточно от Москва, е затворена след атака с дрон.