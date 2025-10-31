ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав заради ниско ниво на водите

Река Дунав СНИМКА: Архив

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав край селището Гърла Маре в окръг Мехединц, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия, съобщава телевизия Диджи 24. В тази зона нивото на река Дунав е много ниско, посочва медията.

Круизният кораб е отплавал от Турну Мъгуреле към Виена със 180 пътници и 53 души екипаж. В района на Гърла Маре дебитът на Дунав вчера е бил много намалял – 2600 куб.м. спрямо 3800 куб.м., колкото би трябвало да бъде в този период на годината, и корабът заседнал в пясъчен нанос, посочи БТА.

Властите веднага са предприели действия, свързали са се с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като не е било ясно колко дълго ще продължи ситуацията.

Днес сутринта обаче дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи плаването си, информира Диджи 24.

