Министрите на отбраната на Казахстан и Русия обсъдиха регионалната сигурност и подписаха план за военно сътрудничество за 2026 г.

Министърът на отбраната на Казахстан Даурен Косанов проведе преговори с руския си колега Андрей Белоусов, предаде ТАСС. Срещата се проведе в Алмати в рамките на заседание на Съвета на министрите на отбраната на страните от ОНД.

Според Министерството на отбраната на Казахстан двамата министри са „обсъдили регионалната сигурност, двустранното сътрудничество в сферата на подготовката на военните кадри и военно-патриотичното възпитание". „Според страните преговори помагат за по-нататъшното укрепване на стратегическото партньорство между Казахстан и Русия в сферата на отбраната и сигурността", се отбелязва в изявление на ведомството.

В резултат на преговорите е подписан план за военно сътрудничество между министерствата за 2026 г., посочи БТА.

Министерството на отбраната в Астана отбеляза също, че в кулоарите на събитието се е състояла среща между Косанов и белоруския му колега Виктор Хренин. Косанов е подчертал, че сътрудничеството между страните „във военната сфера се развива успешно и има добри перспективи". Ден преди това Министерството на отбраната на Беларус съобщи, че на срещата е подписан и план за военно сътрудничество между министерствата на двете страни за 2026 г.