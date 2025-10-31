КМГ: Китай и САЩ могат да си помагат и просперират заедно

На 30 октомври в южнокорейския град Пусан се състоя среща между лидерите на Китай и САЩ, която прикова вниманието на целия свят. На нея те обсъдиха стратегически и дългосрочни въпроси, свързани с двустранните отношения, както и ключови глобални теми.

В отношенията между Китай и САЩ дипломацията на високо ниво играе незаменима роля. През тази година Си Дзинпин и Доналд Тръмп комуникираха често, внасяйки стабилност в напрегнатите двустранни отношения. Настоящата среща е първата след шест години между двамата, и също така първото им общуване лице в лице след началото на втория мандат на Тръмп, което я прави особено важна и значима не само за двустранните връзки, но и за целия свят.

По време на срещата Си Дзинпин сподели информация за текущото състояние на китайската икономика, като подчерта, че Пекин никога не е имал намерение да поставя под въпрос или да измества когото и да било, а е фокусиран върху собственото си развитие и споделя възможностите за напредък с всички страни. През първите три тримесечия на тази година икономиката на Китай е нараснала с 5,2%, а търговията с други държави – с 4%. Това, по думите на Си Дзинпин, демонстрира силната устойчивост на китайската икономика и увереността на страната, че има необходимите ресурси и способности да се справи с всякакви рискове и предизвикателства. Китай, подчерта председателят, ще продължи да задълбочава реформите и да разширява откритостта си, което ще отвори нови възможности за сътрудничество и със САЩ, съобщи КМГ.

Няколко часа след срещата Министерството на търговията на Китай информира за постигнатите договорености, част от които включват отмяна от страна на САЩ на наложените 10% мита върху китайския внос по повод фентанила и едногодишен мораториум на допълнителните 24-процентните мита за китайски стоки, от китайска страна ще бъде отложено с една година въвеждането на новите мерки за контрол на износа на редкоземни елементи.

Ако двете страни наистина реализират на практика важните споразумения, постигнати от техните лидери, като спазват принципите на равенство, уважение и взаимна изгода, тогава може да се очаква, че отношенията между Китай и САЩ ще продължат да се развиват в стабилна и предсказуема посока, осигурявайки повече стабилност и сигурност за света.