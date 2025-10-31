КМГ: „Въздушно завъртане“ на китайски мост постави нов световен рекорд

Преди няколко дни, след продължила над 40 часа операция, беше осъществено успешно вертикално завъртане на основния пилон на третия мост над река Дзялин в окръг Илун, провинция Съчуан, съобщи КМГ. Това „въздушно завъртане" не само отбелязва ключова фаза в строителството на моста, но и постави световен рекорд по тежест и височина на завъртящите се мостови пилони в този тип мостове. Мостът е с дължина от 1259 метра, като основната част е дълга 652 метра и широка 40 метра.