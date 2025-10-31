ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси започнаха търговията с понижени...

КМГ: „Въздушно завъртане“ на китайски мост постави нов световен рекорд

КМГ

1552
Снимка: Китайска медийна група

Преди няколко дни, след продължила над 40 часа операция, беше осъществено успешно вертикално завъртане на основния пилон на третия мост над река Дзялин в окръг Илун, провинция Съчуан, съобщи КМГ. Това „въздушно завъртане" не само отбелязва ключова фаза в строителството на моста, но и постави световен рекорд по тежест и височина на завъртящите се мостови пилони в този тип мостове. Мостът е с дължина от 1259 метра, като основната част е дълга 652 метра и широка 40 метра.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

