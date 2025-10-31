КМГ: Над 32 500 къщи са възстановени за по-малко от 10 месеца след разрушителното земетресение в Сидзан

По-малко от десет месеца след земетресението с магнитуд 6,8, което удари окръг Дингри в Сидзанския автономен район, над 32 500 разрушени или повредени къщи са били възстановени и обитателите им са се върнали в тях, съобщиха местните власти, съобщи КМГ.

Работата по възстановяването обхвана 486 села в седем окръга, като бяха реконструирани над 22 000 домове и укрепени допълнително 10 500. Първата група от засегнатите от земетресението жители се премести в новите си домове през август.

Само три дни след земетресението властите на автономния район стартираха план за възстановяване и започнаха предварителни дейности, включително проектиране на жилища, заснемане на терена и разчистване на отломки.

Проектът по възстановяването се осъществява на средна надморска височина от над 4000 метра, като някои райони се намират на 5300 метра. Той срещна сериозни предизвикателства като екстремни студове, ниско съдържание на кислород и сложна геология. Въпреки тези условия, общо 134 компании, заедно с повече от 61 000 работници и 6600 служители от публичния сектор, работиха на място, за да осигурят завършването на всички домове в срок.