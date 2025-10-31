Си Цзинпин покани канадския премиер Карни да посети Китай след няколко години на напрегнати отношения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският президент Си Цзинпин покани днес канадския премиер Марк Карни да посети Китай, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че поканата бе отправена по време на първата официална среща от 2017 г. насам между лидерите на двете страни, чиито отношения са напрегнати.

"Каним ви да посетите Китай в качеството си на министър-председател на Канада", заяви китайският лидер.

Марк Карни отговори, че е "развълнуван от поканата да посети Китай, за да задълбочи диалога" и че "очаква с нетърпение да го направи", посочи БТА.

По време на срещата между двамата лидери, състояла се в Южна Корея, Си Цзинпин приветства "положителната тенденция" в отношенията на страната си с Канада.

"Отношенията между Китай и Канада наскоро възстановиха положителната си тенденция благодарение на съвместните усилия на двете страни", заяви китайският лидер.

"Китай е готов да си сътрудничи с Канада, за да върне отношенията между двете страни в правилното русло", добави той.