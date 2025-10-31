ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задължителен профилактичен преглед един път в годи...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21619450 www.24chasa.bg

Коледният бонус става задължителен в Словения, всеки работещ ще получава по 639 евро

1172
Евро Снимка: Pixabay

Словенското правителство одобри законопроект, въвеждащ задължителен коледен бонус за всички служители, съобщават местните медии.

Така наречената зимна празнична надбавка ще бъде в размер на половината минимална работна заплата, което означава, че за тази година ще бъде на стойност 639 евро, съобщава БТА.

Според приетата вчера разпоредба срокът за изплащане на бонуса е не по-късно от 18 дни след крайния срок за изплащане на заплатите през ноември. Ако компанията има затруднения с ликвидността, парите могат да бъдат изплатени до 31 март, отбелязва словенското издание на „Форбс“. 

Евро Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)