Анализатори: Ким Чен Ун има малък интерес за среща с Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп несъмнено се е надявал на нова среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на наскорошната си обиколка в Азия, но според анализатори севернокорейският лидер, подсилен от връзките си с Москва и Пекин е имал малко причини да иска среща с Тръмп, пише Франс прес в аналитичен материал, цитиран от БТА.

На няколко пъти по време на обиколката си в Малайзия, Япония и Южна Корея Тръмп заяви, че е на 100 процента отворен към идеята за среща с Ким и дори стигна до там да влезе в противоречие с десетилетната американска политика, признавайки, че Северна Корея е в известен смисъл ядрена сила. Но Пхенян не откликна на всичко това, предпочитайки да изпитва ракети и да изпрати топ дипломатката си в Русия и Беларус – две страни, с които Северна Корея укрепи връзките си през последните години.

"Бруталната реалност е, че Ким нямаше да има никакъв интерес и преимущество да участва в среща с Тръмп", казва Сьон Хьон-ли, експерт от Харвардския университет. Той отбелязва, че Вашингтон е допуснал фундаментална грешка в преценката да си мисли, че Ким би дошъл за среща с Тръмп.

Индикациите от страна на Тръмп, че иска среща с Ким са по-скоро победа за севернокорейския лидер, което му позволява да увеличи значително степенна на надеждност на ядрената си програма, казва още Ли.

Тръмп и Ким се срещнаха за последно през 2019 г. в Панмизджон, на междукорейската граница, след покана, отправена тогава от Тръмп в „Туитър". Но зарази различията между тях по въпроса за денуклеаризацията на Северна Корея и по въпроса за облекчаване на санкциите отношенията се обтегнаха.

След това Северна Корея се обяви за необратима ядрена сила и укрепи връзките с Москва, като предостави на Русия и военни за нейната война срещу украинските сили, припомня Франс прес.

Ким Чен-ун днес е в „доста комфортна позиция", казва Су Ким, бивш анализатор от ЦРУ. „Подкрепата на Русия вероятно е един от най-решаващите фактори за укрепването и консолидирането на стратегическата позиция на Северна Корея", допълва експертът.

При завръщането си от Южна Корея след разговор с китайския си колега Си Цзинпин Тръмп заяви, че е бил прекалено зает за среща с Ким по време на азиатската си обиколка. Той не затвори вратата за среща между тях в бъдеще.

Според Владимир Тихонов, преподавател по корейски изследвания в Университета в Осло, след провала на срещата на върха между Тръмп и Ким в Ханой през 2019 г., Северна Корея очаква несъмнено по-специфични предложения от Тръмп, като например официално дипломатическо признаване и облекчаване на санкциите, без да има денуклеаризация.

Според анализатори сега когато Ким е завързал тесни връзки с Русия и Китай, той няма никакви причини да се стреми към одобрението на Вашингтон. Според експертите Северна Корея получава голяма финансова помощ, военни технологии и помощ в областта на енергетиката и прехраната от Москва. А стокообменът с Китай достигна миналия месец най-високо ниво за шест години. Това помага на Пхенян да излезе от икономическата изолация и да заобикаля и международните санкции.

Миналия месец Ким, Си Цзинпин и Владимир Путин бяха заедно на голям военен парад в Пекин. Това беше демонстрация за новия статут на Северна Корея на международната шахматна дъска. Сега Ким няма никакъв интерес да заменя този нов статут с позиране за снимки с Тръмп. Той вече разполага със силова позиция и смяна съперничеството между Китай и САЩ за дългосрочна гаранция, обобщава Франс прес, като се базира на мненията на анализаторите.