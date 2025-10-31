Орбан ще се срещне с Тръмп на 7 ноември

Унгарският премиер Виктор Орбан ще бъде приет на 7 ноември в Белия дом от президента на САЩ Доналд Тръмп, за да обсъди с него пътища за организиране на среща на върха между Вашингтон и Москва и да издейства изключение за страната си от американските петролни санкции срещу Русия, съобщи шефът на канцеларията на Орбан, цитиран от Ройтерс и БТА.

На пресконференцията си Гергей Гуяш добави, че в рамките на визитата лидерите на Унгария и САЩ ще сключат и споразумения за сътрудничество в областта на икономиката, енергетиката, промишлеността, финансите и отбраната.

„Някои от тях вече са договорени, а други все още са в процес на договаряне", каза той.

Орбан по-рано заяви, че иска да сключи широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, за да смекчи ефекта за страната си от американските мита срещу ЕС.

По думите на Гуяш Орбан и Тръмп може да обсъдят план за организиране на руско-американска среща на върха, чиято цел да бъде постигането на мир в Украйна.

„Тази среща дава възможност на двамата лидери и да начертаят пътна карта, която да доведе до руско-американска среща, а оттам и до руско-украинско мирно споразумение", посочи шефът на унгарската премиерска канцелария.

По-рано този месец Тръмп обяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в унгарската столица. Но тези планове бяха отложени, след като Русия отхвърли призивите за спиране на огъня в Украйна.

Орбан спомена по-рано, че на срещата с Тръмп ще обсъди с него и американските санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт" и „Лукойл".

Вчера Гуяш поясни, че тези мерки не се отразяват пряко на унгарския нефтен внос, но че Будапеща иска да си гарантира, че това ще остане така и занапред, като договори изключение от санкциите.

„Целта ни е Унгария да получи изключение от американските санкции, за да могат покупките на руски петрол да продължат по траен и устойчив начин", посочи Гуяш.

Когато през януари тази година Тръмп се върна на власт, Орбан, който е дългогодишен негов съюзник, предвиди, че в отношенията на страната му със САЩ ще настъпи „златна ера". Това ще бъде първата двустранна среща на Орбан с Тръмп, откакто милиардерът републиканец се върна в Белия дом за втори мандат.

ОРБАНОВАТА ДИЛЕМА – РУСКИ ПЕТРОЛ ИЛИ БЛАГОВОЛЕНИЕТО НА ТРЪМП

„В света се създаде антивоенна мрежа, а тя, от своя страна, има два основни центъра: единият е властови и начело на него стои президентът на САЩ, а другият е духовен и се намира тук при Светия отец", каза Орбан в понеделник след аудиенция при папа Лъв Четиринайсети във Ватикана, отбелязва Би Би Си. „И ние черпим сила, вдъхновение и благословение и от двата."

Възможно е неговият дългогодишен съюзник Тръмп да е на същото мнение, но сега мислите на Орбан със сигурност се насочват към нелеката среща, която го очаква идната седмица в Белия дом, коментира британската медия.

Човекът, когото Тръмп определя като „чудесен лидер" и който отдавна буди възхищение сред различните кръгове в МАГА движението, изведнъж се оказа в необичайно положение – да е в противоречие с американския лидер по ключови въпроси, коментира Би Би Си.

Поредният гамбит на президента на САЩ в стремежа му да накара Русия да спре войната си в Украйна поставя под натиск Словакия, но и Унгария да се откажат от доставките на руски нефт.

Помолен да коментира наскоро дали Тръмп не е отишъл твърде далеч със санкциите срещу двете най-големи руски петролни компании, Орбан отговори с думите „от унгарска гледна точка, да".

Орбан използва тежката зависимост на страната си от руския петрол и газ, за да прокарва дневния си ред по няколко начина.

Той я употребява като средство да напада Брюксел, да поддържа добри отношения с Москва и като предизборна платформа, чрез която се надява да си осигури преизбиране на вота за нов унгарски парламент през април. Орбан обеща на избирателите „евтина руска енергия", отбелязва Би Би Си.

Той ще встъпи в предизборната надпревара, представяйки се като кандидатът, който може да донесе стабилност в един все по-несигурен свят. Но според повечето социологически проучвания Орбан изостава, след като управлението му бе разтърсено от шеметния възход на лидера на опозиционната консервативна партия ТИСА Петер Мадяр.

Унгарският премиер бе силно недоволен и от украинските атаки срещу петролопровода „Дружба" това лято, които за кратко нарушиха доставките за страната му.

УНГАРИЯ ИЗГРАЖДА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА ОС НА АНТИУКРАИНСКА ОСНОВА

Орбан иска да сформира скептичен към Украйна съюз заедно със Словакия и Чехия, каза тези дни пред „Политико" политическият му съветникът Балаж Орбан, предаде ДПА. Балаж Орбан и Виктор Орбан нямат роднинска връзка, а само съвпадение на фамилиите.

Десният унгарски лидер желае за в бъдеще преди заседанията на Европейския съвет да съгласува становищата си с тези на словашкия си колега Роберт Фицо и бъдещия чешки министър-председател Андрей Бабиш, посочи съветникът.

Макар и подобен съюз все още да не се е очертал официално на хоризонта, подобни съгласувания на позиции със сигурност ще затруднят значително усилията на ЕС за предоставяне на военна и финансова помощ на Украйна, отбелязва ДПА.

„Смятам, че той ще стане факт – и с времето ще става все по-видим", посочи Балаж Орбан в интервюто, което бе публикувано във вторник.

Той отбеляза, че сътрудничеството между източноевропейските държави от ЕС е „работило много добре" при голямата миграционна криза от 2015 година.

Чехия, Словакия и Унгария са част от Вишеградската четворка, към която принадлежи и Полша. Но през последните години отношенията между Будапеща и Варшава се влошиха заради разминаване в мненията за войната в Украйна, отбелязва ДПА.