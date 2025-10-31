Протестите срещу резултатите от изборите в Танзания продължават трети ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на Танзания, за да поискат националната изборна комисия да спре да обявява резултатите от изборите, след като те предизвикаха протести, довели до разполагането на въоръжените сили и спиране на достъпа до интернет, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Държавната телевизия излъчва резултатите от изборите в сряда, на които партията „Чама Ча Мапиндузи", която управлява страната от обявяването на независимостта ѝ през 1961 г., се стреми да спечели пореден мандат.

На кандидатите за президент от двете основни опозиционни партии бе забранено да участват в изборите и настоящият президент Самия Сулуху Хасан се изправи срещу 16 кандидати от по-малки партии с крайно ограничено участие в предизборната кампания.

Стотици протестиращи днес влязоха в сблъсъци с полицията в търговската столица на страната Дар ес Салам за трети пореден ден.

Безредиците избухнаха в сряда следобед, след като младежи излязоха по улиците, за да протестират срещу тормоза над лидерите на опозицията и срещу ограничените възможности за избор пред урните. Протестиращите опожариха няколко автомобила, бензиностанция и полицейски участъци.

Към момента правителството не е коментирало размера на щетите или дали има жертви.

Организацията „Амнести Интернешънъл" каза, че двама души са били убити при протестите в сряда.

Протестите обхванаха цялата страна и правителството отложи възобновяването на работата на колежите и на университетите, което се очакваше да се случи в понеделник.

Командирът на армията генерал Джейкъб Джон Мкунда осъди насилието и вчера заяви, че въоръжените сили ще работят заедно с другите служби за сигурност, за да овладеят обстановката.