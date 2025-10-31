Мъж с българско гражданство е сред върнатите тела на израелски заложници

Израел снощи съобщи, че е идентифицирал телата на заложниците Сахар Барух и Амирам Купер, които бяха предадени от "Хамас" вчера на Червения кръст в Газа, който на свой ред ги предаде на израелските сили, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

"След процеса по идентификация, проведен в Националния институт по съдебна медицина", израелската армия информира "семействата на починалите заложници Амирам Купер и Сахар Барух, че те са върнати в Израел", се казва в изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Сахар Барух беше отвлечен от кибуца Беери на 7 октомври 2023 г. и отведен в Газа, където беше убит по време на провалила се спасителна операция на израелската армия през декември на същата година. Той беше на 25 години.

Амирам Купер беше на 84 години към момента на отвличането му на 7 октомври 2023 г. Той беше похитен заедно със съпругата си Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. През юни 2024 г. Израел съобщи, че той е починал докато е бил в плен.

Досега „Хамас" е върнал на Израел общо 17 тела на заложници от общо 28.

Форумът на семействата на заложниците и на изчезналите при нападението от 7 октомври 2023 г. изрази подкрепа за семействата на Барух и на Купер.

В изявление на българското министерство на външните работи от 9 октомври 2025 г., се казваше, че България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас", което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. В текста тогава се припомняше, че двама от заложниците - Матан Ангрест и Сахар Барух, са български граждани.

Матан Ангрест беше освободен при влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня заедно с останалите живи заложници.