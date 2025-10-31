Франция с историческа стъпка в борбата срещу сексуалните посегателства

В сряда френският парламент финализира законопроект, който се възприема от неговите вносители като още една стъпка напред в борбата срещу сексуалните посегателства. След дълъг законодателен път беше приета промяна на наказателния кодекс, чрез която в него да бъде включено понятието „съгласие" към дефиницията за престъплението „изнасилване", отбелязват Франс прес, „Франс 24", „Монд", „Фигаро" и Бе Еф Ем Те Ве.

„Представлява сексуална агресия всеки сексуален акт, за който не е получено съгласие", ще се казва в дефиницията веднага след като законопроектът, с който се внася тази промяна в наказателния кодекс, бъде обнародван от президента. Очаква се това да стане в идните дни.

Приемането на тази промяна в наказателния кодекс стана няколко месеца след процеса за сексуалните посегателства, извършени над французойката Жизел Пелико. В продължение на десетилетие Пелико е била жертва на изнасилвания, които са били дело на нейния съпруг и на още около 50 мъже. Насилието е било организирано от съпруга на Жизел, който набирал други насилници по интернет. Преди всеки епизод на изнасилване Жизел била дрогирана и по време на насилието била в безсъзнание и следователно по никакъв начин не е можела да даде съгласие за онова, което са правели мъжете с нея.

Жизел Пелико се превърна в символ на борбата срещу сексуалното насилие над жените. Сега с приемането на законопроекта за промяна на дефиницията на изнасилването и включването на понятието „съгласие" в нея се постига една историческа победа в тази борба, казват депутатките Мари–Шарлот Гарен от редиците на Зелените и Вероник Риотон от центристката партия „Ренесанс", които са инициаторки на законодателния текст.

Франция по този начин се присъединява към страни като Швеция, Канада, Испания и Норвегия, които също са включили понятието „съгласие" в дефиницията за изнасилване.

Някои феминистки организации обаче не споделят виждането на вносителките на законопроекта. Според тях с приемането на подобни промени в наказателния кодекс ще се стигне до задължаване на жертвата на сексуално насилие да доказва, че не е била съгласна със сексуалния акт, отбелязва Франс прес.

В наказателния кодекс понятието „съгласие" ще бъде дефинирано съгласно промяната като „свободно, осведомено, специфично, предварително и обратимо". За съгласие няма да се смята и мълчанието, или пък липсата на реакция, се пояснява още в текста. „Няма съгласие и ако сексуалният акт е извършен чрез насилие, принуда, заплаха или изненадващо", ще се допълва в текста.

По време на оживените дебати в парламента на законодателния текст се противопоставиха депутатите от крайната десница „Национален сбор". Според тях след промените в наказателния кодекс адвокатите ще правят дисекция не на насилието на изнасилвача, а на жестовете, думите и мълчанието на жертвата, казва Софи Блан от „Национален сбор" .

Други парламентаристи се въздържаха при гласуването на промяната на наказателния кодекс. Така например сенаторката от Социалистическата партия Лоран Росиньол смята, че думата „съгласие" отразява една архаична визия на сексуалните отношения и че да се съгласиш на такива отношения не означава, че ги искаш.

Дебатите по промяната на наказателния кодекс бяха белязани и от една паметна сцена, припомня изданието „Депеш". В долната камара на парламента депутатката Сара Льогрен от радикалната левица „Непокорна Франция" развя в началото на изказването си сексапилно бельо и заяви, че ако една жена носи такова бельо, това не означава, че тя е съгласна на сексуален акт. „Да носиш сексапилно бельо, да не носиш никакво бельо, да носиш халка.... Това не означава, че си съгласен (на сексуални отношения). Да приемеш покана за вечеря, да приемеш покана за питие, да приемеш повишение в работата, това не означава, че си съгласен (на сексуални отношения). Ако спиш, ако не мърдаш, това не означава, че си съгласен. Дори понякога да кажеш „Да", това не означава, че си съгласен", заяви Льогрен. Тя призова да се сложи край на културата от приказките, според която Принцът целува Спящата красавица без нейното съгласие и припомни, че подобна култура се насажда у децата още когато те са съвсем малки именно чрез подобен род приказки.

Промените в дефиницията за изнасилване последваха няколко епизода, свързани със сексуално насилие, потресли Франция.

В началото на октомври на паркинг в Безансон 8-годишно момче изнасили 9-годишно момче, като сцената е била заснета с телефон от 13-годишно момче. После то разпратило видеото на познати, които го разпратили на други познати. Така насилието било сведено и до знанието на учители и те алармирали полицията. По време на разпитите и насилникът и жертвата споделили, че са били принудени да извършат този акт от 13-годишното момче, което беше обвинено в изнасилване, съучастие в изнасилване и записване на кадри, които нанасят морален ущърб. Момчето беше поставено и под съдебен надзор, пише Франс прес.

На 24 октомври алжирката Дабия Бенкиред беше осъдена във Франция на доживотен затвор без право на намаляване или замяна на присъдата. Наказанието й беше наложено заради изнасилването и убийството през 2022 г. на 12-годишната парижанка Лола Давие. Към момента на престъплението алжирката не е имала право да пребивава във Франция. Тя е била временно подслонена в дома на сестра си в Париж и на 14 октомври 2022 г. примамила в апартамента малката Лола, която била дъщеря на портиерите на блока, в който се намирало жилището. Последвали 97 минути на мъчения от сексуално естество над детето, а после насилницата задушила момичето, облепвайки устата и носа му със скоч. После жената скрила тялото на детето в куфар, който бил открит захвърлен в района на местопрестъплението. Няколко месеца след това насилие бащата на Лола почина, а в съдебната зала по време на процеса бяха неотлъчно майката и брата на убитото момиченце. По време на процеса трима психиатри изключиха обвиняемата да е психично болна, което би могло да я лиши от наказателна отговорност, но изтъкнаха, че я е имала психопатични черти на характера.

Случаят породи оживени дебати във Франция, в това число и заради статута на незаконно пребиваваща в страната на убийцата на Лола. При обявяването на присъдата срещу Дабия представители на френската крайна десница единодушно приветстваха съдебното решение, припомня Франс прес.

На 16 октомври парижани бяха потресени от опит за изнасилване във влак по линията С, свързваща центъра на Париж с предградията. Тогава между гарите Шоази Льо Роа и Вилньов Льо Роа 26-годишната бразилка Жордана била нападната от непознат за нея мъж на връщане от работа. Жената била сама в купето на влака и забелязала в дъното при изхода мъж, който се готви да слезе на следващата гара. Мъжът обаче я погледнал и се отказал от намерението си да слиза. Той се приближил към нея и без нито дума опитал първо да я целуне. Когато жената оказала съпротива, той започнал да я удря, после захапал устните й до кръв, след което започнал да я опипва навсякъде и накрая да я души. Жордана се отбранявала смело и успяла да извика. Тогава от съседното купе я чула 50-годишната Маргьорит, директорка на училище, която веднага се притекла на помощ с включена камера на телефона. Това изплашило насилника, който оставил жертвата си и напуснал влака на първата гара.

Жордана подала сигнал в полицията и благодарение на нейното описание на насилника, на преглед на видеокамерите за сигурност и на кадрите от телефона на Маргьорит насилникът беше идентифициран като 26-годишен египтянин, който бил бездомник. Той беше арестуван. По време на разпитите той е отрекъл да е опитвал да изнасили бразилката и е твърдял, че двамата просто се скарали.

В сряда екип на Бе Еф Ем Те Ве организира среща между Жордана и Маргьорит, която я е спасила от изнасилване. По време на срещата двете жени се прегърнаха, после Жордана подари на Маргьорит цветя и кутия с бонбони, а Маргьорит разказа пред журналистите, че за нея е много важно да види, че младата жена е вече по-добре след преживяния шок и ужас във влака.

Случаят породи дебати за сексуалното насилие във влаковете, водещи до предградията на Париж, отбелязва „Фигаро". След задържането на насилника на Жордана се оказа, че и други жени са били жертва на неговите посегателства и те вече са се свързали с полицията, пише „Паризиен".

Проучване на компанията оператор на влаковете в района на Париж, показва, че за 10 години случаите на сексуални посегателства в транспорта са нараснали с 86 процента и жертвите са в голяма степен жени. Седем на 10 жени разказват, че са били жертва на разнородни посегателства от сексуално естество в обществения транспорт, добавя Бе Еф Ем Те Ве. Според статистически данни 61 процента от сексуалните посегатели в обществения транспорт на Париж и региона му са чужденци, отбелязва „Фигаро".

Сега Маргьорит, която е спасила бразилката Жордана от изнасилване във влака, ще получи награда от областния управител на Парижкия регион Валери Пекрес, съобщават френските медии, цитирани от БТА.