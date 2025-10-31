ООН определи като "недопустими" американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк определи американските удари по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, като "недопустими" и като нарушение на международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Тези атаки и нарастващият брой човешки жертви са недопустими", пише в изявление на Тюрк, прочетено от неговата говорителка Равина Шамдасани на пресконференция в Женева. "САЩ трябва да преустановят атаките и да вземат всички необходими мерки за предотвратяването на извънсъдебни убийства на хора, намиращи се на борда на тези плавателни съдове, в каквито и престъпни действия да са заподозрени", добавя върховният комисар на ООН по правата на човека.

Шамдасани, отбеляза, че върховният комисар по правата на човека е повдигнал въпроса директно пред американските власти. Говорителката добави, че Тюрк призовава за разследване на американските удари.

Военната операция на САЩ започна в началото на септември, като първите атаки бяха осъществени в Карибско море, а впоследствие бяха поразени и плавателни съдове в източната част на Тихия океан.

По последни данни при ударите са убити над 60 души.

Американският президент Доналд Тръмп оправда операцията, като посочи, че САЩ участват във "военен конфликт" с наркокартелите. Тръмп обяви членовете на престъпните банди за бойци, които нарушават закона, и се позова на същите юридически правомощия, въз основа на които правителството на Джордж У. Буш започна войната си срещу тероризма.

Шамдасани каза на днешната пресконференция, че според Тюрк "въздушните удари на САЩ срещу плавателни съдове в Карибско море и Тихия океан нарушават международните закони за защита на човешките права".

Тя подчерта във връзка с обясненията на САЩ, че отдавна е постигнато международно съгласие, че борбата срещу незаконния трафик на наркотици е въпрос на правоприлагане, регулиран от "внимателни ограничения" върху употребата на смъртоносна сила.