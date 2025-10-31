Младежи скандирали фашистки лозунги в офис на партията на Мелони в Парма

Група младежи са скандирали фашистки послания и лозунги за Бенито Мусолини в офиса на ръководената от премиера Джорджа Мелони партия "Италиански братя" в Парма, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Случаят е от 28 октомври, когато бе годишнината от Похода към Рим през 1922 г. - проява, която поставя началото на 20-годишното управление на Мусолини.

Ръководството на регионалната младежка структура на "Италиански братя" в Парма заяви, че дейността ѝ е взета на "ръчно управление" заради поради "несъвместимост" с политиката на партията.

Левоцентристката опозиционна "Демократическа партия" призова Мелони да осъди случая.

Това не е първият път, в който членове на "Италиански братя" са улавяни да скандират неофашистки и расистки лозунги. През юли миналата година от левия сайт за разследваща журналистика "Фанпейдж" разпространиха тайно заснети видеа, на които се видя как членове на партията скандират "Дуче" и "Зиг Хайл", изразявайки расистки, неофашистки и антисемитски настроения, припомня АНСА.

Мелони обеща да изгони от партията си всички, които изпитват носталгия по фашизма. Италианската премиерка многократно е повтаряла, че още преди десетилетия "десницата е захвърлила тази идеология на бунището на историята".

Кадрите от юли миналата година, показващи как хора от редиците на "Италиански братя" скандират антисемитски лозунги, доведоха до оставки на двама високопоставени представители на партията. Един от подалите оставка представители бе видян да казва, че иска италианската опозиционна депутатка от еврейски произход Ели Шлайн да бъде набита на кол.