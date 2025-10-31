ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Черно море е най-големият консерватор и как и...

Скрит тунел под Колизеума в Рим отваря врати за посетители

Колизеума СНИМКА: Pixabay

Скрит тунел под Колизеума в Рим отново е достъпен за посетители. Той отвори врати близо две хиляди години след затварянето му. 

Император Комод е главният злодей в епичната драма на режисьора Ридли Скот - „Гладиатор". Ролята му беше изиграна от Хоакин Финикс, който в лентата се изправя срещу Ръсел Кроу, съобщава Си Ен Ен, цитиран от NOVA.

След столетия посетителите на Колизеума за първи път ще могат да влязат в този дълго затворен подземен проход, носещ името на император Комод. Той е построен малко след завършването на Колизеума през 80-тата година след Христа. Проектиран е така, че императорът да стига до мястото си, без да има досег с обикновените хора - нещо важно, защото много от владетелите не били особено популярни.

Комод, който се смятал за превъплъщение на Херкулес, се интересувал повече от забавленията за народа, отколкото от управлението на огромната империя.

Неговото 15-годишно управление бележи началото на упадъка на Рим. Според някои историци именно в този 55-метров подземен проход някой се е опитал, безуспешно, да убие императора. Главният архитект на Археологически парк "Колизеум" смята, че това наистина е било мястото.

„Това е единственият коридор, който минава под арената и ако нещо се е случило, то е било именно тук", каза Барбара Нацаро.

Колизеумът е построен върху нестабилна, водонаситена почва, което прави реставрацията му особено трудна. Според главния реставратор на прохода единственият начин за възстановяването му е бил чрез използване на древноримски строителни техники.

„Реставрирахме галерията, използвайки същите материали, които са използвали и римляните - вар, пясък и порцелан", обясни Анджелика Пуджа.

Миналата година повече от 14 милиона души са посетили Колизеума, но в прохода на Комод ще бъдат допускани само 24 души на ден.

