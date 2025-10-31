ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шести пореден маймунски бюджет

ЕК: Изтеглянето на US войски е сигнал да повишим разходите за отбрана

Николай Желязков, БТА

2032
Европейска комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Съобщенията за изтеглянето на сили на САЩ от държави в Централна и Източна Европа показват необходимостта да увеличим разходите за отбрана, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

По неговите думи подобно решение подчертава за пореден път нуждата от решимост за предприемане на действия в защита на европейската сигурност. Винаги сме разчитали на САЩ като силен партньор в подкрепата на нашите усилия, добави говорителят.

По данни на различни издания, САЩ са уведомили съюзниците за предстоящо намаляване на американското военно присъствие в Румъния, България, Унгария и Словакия от средата на декември. Според специализираното издание "Старс енд страйпс", цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, от посочените четири европейски държави ще бъдат изтеглени около 3000 военни от САЩ.

Европейска комисия

