Временното правителство на Косово прие рекорден проектобюджет за 2026 г.

Служебното правителство на Косово одобри днес рекорден проектобюджет за 2026 г. в размер на 4 милиарда евро, въпреки несигурността дали парламентът ще разгледа приемането му, съобщиха косовските медии, цитирани от Радио Свободна Европа и БТА.

Служебният премиер Албин Курти заяви, че новият бюджет включва около 1 милиард евро капиталови инвестиции.

„Този ​​бюджет ще въведе 13-та заплата за всички служители в публичния сектор. Той включва и въвеждането на увеличение от 0,5% на основната заплата за всяка година трудов стаж в публичния сектор", каза Курти, цитиран от РСЕ.

Служебният министър на финансите Хекуран Мурати заяви, че новият бюджет е с 10% по-висок от предишния.

По време на заседанието служебното правителство на Косово увеличи и минималната пенсия от 120 на 150 евро, както и надбавките за всички деца на възраст от 0 до 16 години с 50%.

Около 200 000 пенсионери и над 400 000 деца ще се възползват от тези увеличения, считано от 1 ноември, каза Курти.

Не е ясно дали проектът на бюджета за 2026 г. може да бъде разгледан и подложен на гласуване в новосформирания парламент на Косовско, посочва РСЕ.

Приемането на проектобюджета идва часове преди президентът на страната Вьоса Османи да се срещне с лидерите на парламентарните партии, където се очаква да призове за компромис за излизане от политическата безизходица в страната.

Косово конституира своя законодателен орган едва през септември - близо девет месеца след изборите, но все още не успява да сформира ново правителство.

Партиите не показаха никаква готовност да управляват заедно, което поражда възможността страната да свика предсрочни избори още през декември, коментира изданието.