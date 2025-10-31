Партията Д66 печели изборите в Нидерландия, вече не може да бъде настигната по брой гласове

Партията "Демократи 66" (Д66) спечели изборите в Нидерландия. Тя вече не може да бъде изпреварена от Партията на свободата. Това става ясно от анализ на изборната служба на новинарската агенция АНП, базиран на резултатите от общините. Според изборната служба има вероятност партията на Роб Йетен да получи и още едно място в парламента, с което ще надмине партията на Герт Вилдерс по брой места.

Остават да бъдат обявени само резултатите от община Венрей и гласувалите по пощата.

Агенцията стига до този извод, тъй като след преброяването на гласовете до момента Д66 има преднина от над 15 000 гласа. На изборите през 2023 г. Партията на свободата получи повече гласове от Д66 във Венрей, но сред гласуващите по пощата Д66 получи повече гласове от партията на Вилдерс. Въз основа на тези данни АНП посочва Д66 за победител на изборите, пише БТА.