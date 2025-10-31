ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шести пореден маймунски бюджет

Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения от началото на годината

Ръководителят на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) Василий Малюк СНИМКА: ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СБУ

От началото на годината Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Генерал-лейтенант Васил Малюк заяви пред журналисти, че ударите ще продължат и целта им е да намалят способността на Русия да финансира войната си в Украйна.

Малюк съобщи също така, че Украйна е унищожила една от руските хиперзвукови балистични ракети "Орешник" по време на специална операция през лятото на 2023 г. Той подчерта, че операцията е била проведена от ССУ, Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната и чуждестранни разузнавателни служби, като добави, че операцията е била "100 процента успешна". Агенция Ройтерс не успя да потвърди чрез независим източник тази информация.

