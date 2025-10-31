ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шести пореден маймунски бюджет

ЕК: Държавите в ЕС са длъжни да прилагат части от Истанбулската конвенция

Николай Желязков, БТА

С голямо мнозинство на 10 май 2023 г. Европейският парламент гласува присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция Снимка: Pixabay

Европейската комисия уточни днес, че държавите от ЕС са длъжни да прилагат части от Истанбулската конвенция, дори да не са ратифицирали документа, или ако са решили да се оттеглят по-късно след ратификацията.

ЕС взе решение за присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) през 2023 г., отбеляза говорителят в отговор на въпрос, свързан със стъпките, предприети от Латвия за оттегляне от конвенцията. Той отбеляза, че от две години част от конвенцията се прилага задължително от всички страни в ЕС.

Говорителят поясни, че в Латвия все още предстои решение на президента по този въпрос и докато то не бъде взето, ЕК ще се въздържи от коментар. За да предприемем наказателна процедура, трябва да има правно основание, посочи той, попитан дали е възможно Латвия да се окаже нарушител на европейското законодателство.

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 година. Документът не бе ратифициран от всички държави от Съвета на Европа, а Турция, която премина през ратификация, се оттегли през 2021 година.

