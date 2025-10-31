ЕС се стреми да намали зависимостта си от Китай по отношение на редкоземните елементи

Докато ЕС се надява да разреши търговския спор с Китай относно критичните суровини – като литий, кобалт, никел и други редкоземни елементи – той вече търси начини да разнообрази доставките си и да стимулира собствените си добив и производство. Кои държави членки на ЕС са в центъра на вниманието?

Европейският съюз се опитва да разреши търговския спор с Китай относно контрола върху износа на редкоземни елементи. В същото време Съюзът се стреми да намали зависимостта си от ценните материали от източноазиатската икономическа сила, пише в материал по темата Европейският нюзрум, платформа за сътрудничество между агенциите на 23 европейски държави, сред които е и БТА.

Но докато ЕС все още се бори да отговори на ограниченията на Китай, САЩ напреднаха в преговорите си с Пекин.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение с китайския президент Си Цзинпин около спора за контрола на износа на редкоземни елементи от Китай. Все още обаче не е ясно какво влияние ще има тази сделка – ако изобщо има такова – върху преговорите между ЕС и Китай.

Говорител на Европейската комисия заяви в четвъртък в Брюксел: "По принцип приветстваме всяко развитие, което премахва бариерите пред глобалните търговски потоци". Той обаче добави, че "ЕС е изцяло фокусиран върху собствените си двустранни търговски отношения с Китай, включително с редкоземни минерали" и потвърди, че днес (31 октомври 2025 г.) в Брюксел ще се проведат технически дискусии на високо равнище.

По-рано този месец Китай обяви нови ограничения върху износа на редкоземни елементи, които са ключов компонент за производството на магнити, използвани в автомобилната, електронната и отбранителната промишленост. Кризата избухна, след като Нидерландия реши да постави под наблюдение китайския производител на чипове "Некспериа" (Nexperia) и да отстрани неговия китайски изпълнителен директор. Пекин отговори на това с забрана на реекспорта към Европа.

Кризата накара председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в събота да се застъпи за пакет от мерки за бързо намаляване на зависимостта на Европа от вноса на суровини от Китай.

ЕС заяви, че ограниченията са принудили някои от компаниите в блока да спрат производството и са нанесли икономически щети. Ограниченията върху износа, обявени неотдавна от китайското правителство, застрашават стабилността на глобалните вериги за доставки, така че европейските компании могат да очакват преки последици, заяви Фон дер Лайен.

"В краткосрочен план се фокусираме върху намирането на решения с нашите китайски партньори, но сме готови да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да реагираме, ако е необходимо", каза тя.

Защо ЕС е толкова зависим от Китай по отношение на редкоземните елементи?

Европа е силно зависима от вноса на критични суровини от Китай, които се считат за ключови за прехода към енергетика с нулеви емисии и зелена трансформация, заявиха експерти пред чешката информационна агенция CTK.

Те включват редкоземни елементи, литий, кобалт, никел, но също и слънчеви панели. Зависимостта се отнася и до батериите или полупроводниците, казаха те.

Китай доминира в световното производство и преработка на редкоземни елементи. Тези минерали и магнитите, произведени от тях, се използват в ключови технологии като смартфони, телевизори, електродвигатели, полупроводници и турбини.

Въпреки че редкоземните елементи са в изобилие в Китай, тяхното извличане е скъпо и вредно за околната среда, като изисква значителни количества вода и енергия. Големите запаси осигуряват на Китай почти монополен контрол над световния пазар, въпреки че Бразилия, Индия и Австралия също произвеждат редкоземни елементи.

Според Доминика Ремжова от Асоциацията за международни въпроси, неправителствена организация със седалище в Прага, най-големият риск е свързан с фазата на преработка или рафиниране. Особено засегнати са редкоземните елементи, необходими за вятърни турбини, и литият за батерии. Въпреки че Европа разполага със собствени залежи, тя няма преработващите мощности, които Китай систематично изгражда от десетилетия.

"Повечето от тези зависимости заплашват европейската промишленост, особено в областта на автомобилния сектор, енергетиката и възобновяемата енергия или химическата и фармацевтичната промишленост", заяви Зузана Круличова от Института за международни изследвания към Факултета по социални науки на Карловия университет в Прага.

ЕС признава тези зависимости, поради което прие Закона за критичните суровини, чрез който се стреми да осигури надеждно и устойчиво снабдяване чрез укрепване на собствената верига на стойността на ЕС по отношение на тези материали. Ремжова обаче предупреди, че търсенето нараства по-бързо, отколкото Европа е в състояние да намали зависимостта си.

Пътят на ЕС към независимост

Според ръководителя на отдела за външна търговия в Германската търговско-промишлена палата (DIHK) Волкер Трайер, ЕС трябва самостоятелно да установи контакт с Китай по отношение на редкоземните елементи. "ЕС трябва сам да започне преговори с китайците. Да се движи в сянката на САЩ не е устойчива стратегия за Германия и Европа", заяви той пред радио Ер Бе Бе в Берлин.

"Независимо дали става въпрос за енергия или суровини, отбрана или цифрови технологии, Европа трябва да се стреми към независимост и сега е моментът да го направим", заяви в събота председателят на ЕК Фон дер Лайен. Инвестициите в стратегически проекти за производство и преработка на важни суровини в Европейския съюз ще бъдат увеличени, а партньорствата с държави като Украйна, Австралия, Канада, Казахстан, Узбекистан, Чили и Гренландия ще бъдат ускорени, заяви ръководителката на Европейската комисия.

По-рано тази година Комисията избра 47 "стратегически проекта" за осигуряване и диверсифициране на достъпа до суровини в Европейския съюз. Проектите са разположени в 13 държави членки на ЕС: Белгия, Франция, Италия, Германия, Испания, Естония, Чехия, Гърция, Швеция, Финландия, Португалия, Полша и Румъния.

В рамките на ЕС Испания е една от най-богатите на критични суровини територии. Тя осигурява почти една трета (31 на сто) от световните доставки на стронций и добива и преработва други елементи като волфрам, волфрамит и фелдшпат, според данни на Европейската комисия.

Испанските компании не са съобщили за потенциален недостиг на доставки или рискове за производството си поради китайските ограничения върху редкоземни елементи и други суровини, въпреки че, подобно на останалата част от ЕС, те зависят от Пекин за доставките на повечето от тях.

Съседната Португалия също се стреми да се позиционира като стратегически партньор в рамките на Европейския съюз в областта на енергийния преход и сигурността на веригите за доставки на критични суровини. Въпреки че страната разполага със значителни запаси от литий и потенциал за добив на други минерали, като тантал и волфрам, понастоящем тя не разполага със значително производство на редкоземни елементи и затова остава силно зависима от вноса, главно от Китай.

Португалското правителство изрази подкрепата си за Закона на ЕС за критичните суровини и прояви интерес към привличането на европейски инвестиции за устойчиво проучване и местна преработка на ресурсите с цел намаляване на външната зависимост и генериране на икономическа стойност в страната.

В Чешката република ЕК също е включила в списъка си добива на литий в Чиновец в Рудните планини. Според Зузана Круличова мината може да играе роля в пътя на ЕС към независимост, тъй като това е най-голямото находище в Европа, добави тя.

"Това е значителна възможност за Чешката република в цялата верига на доставки. Съществуват обаче и рискове, например за околната среда, свързани с проекта, а в същото време находището ще покрие само част от бъдещите нужди в рамките на ЕС", добави Круличова.

Европейската комисия създава обща платформа за закупуване и съхранение на критични суровини, подобна на модела, приет за енергията – така наречената програма REsourceEU. Подробностите се очаква да бъдат представени през ноември.