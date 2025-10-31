САЩ и Филипините създават съвместна оперативна група в Южнокитайско море

САЩ и Филипините са създали нова съвместна оперативна група за укрепване на сътрудничеството и повишаване на военната готовност в редица райони, включително в Южнокитайско море, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс и БТА.

Съобщението бе направено след среща между американския министър на отбраната Пийт Хегсет и филипинския министър на отбраната Гилберто Теодоро по време на среща на министрите на отбраната от АСЕАН в малайзийската столица Куала Лумпур.

Специалната група "ще увеличи оперативното сътрудничество, ще подобри съвместното планиране и ще засили оперативната съвместимост, особено в Южнокитайско море", според изявление на говорителя на Пентагона Шон Парнел. Хегсет заяви, че по време на среща с китайския си колега днес е изразил загриженост относно действията на Китай спрямо регионалните съюзници и партньори на Вашингтон, като очевидно се е позовал на повтарящите се сблъсъци с Филипините в Южнокитайско море и напрежението с Австралия по повод наблюдателните полети.

Хегсет добави, че САЩ са загрижени за дейностите на Китай в спорното Южнокитайско море и около Тайван. Министрите на отбраната на САЩ и Филипините "споделиха своята решимост да възстановят възпирането в региона" по време на четвъртата си среща, съобщи Пентагонът.

Манила и Вашингтон имат договор за съвместна защита, припомня Ройтерс.

В изявлението се посочва, че двете страни обявяват и завършването на план за модернизиране на партньорството в областта на отбраната и ускоряване на напредъка по основните приоритети през следващите две години.