Си Цзинпин призова новото японско правителство да развие правилно разбиране за Китай

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че се надява новото правителство на Япония да има "правилно разбиране за Китай", предаде Франс прес. Си отправи своя призив по време на среща с новата японска министър-председателка Санае Такаичи, известна с твърдата си линия спрямо Пекин.

"Надяваме се новият японски кабинет да има правилно разбиране за Китай и да се придържа към общата ориентация за мирни, приятелски и съвместни двустранни отношения", каза Си Цзинпин, цитиран от БТА.

Разговорът между лидерите на Китай и Япония се състоя в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, съобщи агенция Синхуа.