ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха мъж за производство и държане на амфетами...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21623207 www.24chasa.bg

Си Цзинпин призова новото японско правителство да развие правилно разбиране за Китай

1264
Санае Такаичи и Си Цзинпин СНИМКА: Ройтерс

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че се надява новото правителство на Япония да има "правилно разбиране за Китай", предаде Франс прес. Си отправи своя призив по време на среща с новата японска министър-председателка Санае Такаичи, известна с твърдата си линия спрямо Пекин.

"Надяваме се новият японски кабинет да има правилно разбиране за Китай и да се придържа към общата ориентация за мирни, приятелски и съвместни двустранни отношения", каза Си Цзинпин, цитиран от БТА. 

Разговорът между лидерите на Китай и Япония се състоя в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, съобщи агенция Синхуа.

Санае Такаичи и Си Цзинпин СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)