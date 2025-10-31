КМГ: Си Дзинпин се срещна с министър-председателя на Канада Марк Карни

Днес, в рамките на участието си в 32-рата неофициална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Кьонджу, китайският председател Си Дзинпин се срещна с министър-председателя на Канада Марк Карни. Това пише КМГ.

Си Дзинпин посочи, че тази година е 55-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Канада и 20-годишнината на двустранното стратегическо партньорство. С общи усилия от двете страни, китайско-канадските отношения се развиват положително и отговарят на общите интереси на двете държави. Китай уважава позицията на канадската страна за насърчаване на прагматичното и конструктивно отношение на двустранните отношения и желае да работи за възстановяването на стабилните и устойчиви отношения между двете държави, за да се създаде повече благополучие за двата народа.

Си Дзинпин изтъкна, че двете страни трябва да изграждат обективно и рационално разбирателство, да разширяват прагматичното търговско сътрудничество и културния обмен. Китайският лидер призова още двете страни да засилят координацията в рамките на ООН и другите многостранни механизми, за да запазят справедливостта на глобалната система на управление.

Марк Карни от своя страна заяви, че през последните 55 години Канада и Китай поддържат добри отношения. Новото канадско правителство обръща голямо внимание на развиването и подобряването на отношенията с Китай. Канадската страна се надява да увеличи сътрудничеството с китай в сферите на земеделието, енергетиката и справянето с климатичните промени. В международните работи двете страни могат да засилят координация, да съхранят свободната търговия и да съдействат за осъществяването на реформи в международния ред. Двете държави се съгласиха да възстановяват сътрудничеството и обмена в различни области, да насърчат разрешаването на търговските спорове и да стимулират развитието на двустранното стратегическо партньорство.