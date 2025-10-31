Френските служби: Българите, осквернили мемориала на Холокоста в Париж, са част от руска кампания

Френските разузнавателни служби подозират, че червените отпечатъци на ръце, нарисувани върху мемориала на "Холокоста" в Париж миналата година, са част от руска кампания за дестабилизация чрез тайни операции за влияние и психологическа война. Това пише "Политико".

Вандализирането на мемориала на Холокоста беше една от няколкото символични атаки, разтърсили страната през последните две години — включително поставяне на свински глави пред джамии, изрисуване на звезди на Давид по сгради, ковчези, оставени до Айфеловата кула — всяка от които сякаш е била предназначена да разпали напрежение между еврейската и мюсюлманската общност във Франция или да отслаби френската подкрепа за Украйна преди решаващите президентски избори през 2027 г.

Експерти отбелязват, че Франция се е превърнала в гореща точка в рамките на хибридната война на Русия срещу Европа, тъй като Москва се стреми да подкопае един от най-мощните съюзници на Киев, като изостря политическите и социалните напрежения в страната. Анализатори и официални лица казват, че Франция представлява едновременно основна цел и слабо звено — държава с глобално влияние, но с вътрешни уязвимости, които я правят особено податлива на манипулации.

„Това отразява една геополитическа реалност: Русия смята Франция за сериозен противник — тя е единствената ядрена сила в ЕС, а президентът на републиката е доста открит в подкрепата си за Украйна, като дори разглежда сценарии като изпращане на френски войници в Одеса", казва Кевин Лимоние, професор и заместник-директор на геополитическия изследователски център GEODE в Париж, където екипът му е картографирал руските хибридни операции в Европа.

„Във Франция сме малко по-далеч от източния фланг и нямаме същото ниво на превенция като страните от бившия Съветски съюз", казва Наталия Пузиреф, депутат от партията „Възраждане" на президента Еманюел Макрон, която по-рано тази година съавторства доклад за чужда намеса. „Населението е по-възприемчиво към този вид реторика."

Френските власти обвиниха четирима мъже в организирането на оскверняването на мемориала на Холокоста. Тримата, които се твърди, че са били на място — Мирчо Ангелов, Георги Филипов и Кирил Милушев — напуснали Париж същата сутрин с автобус за Брюксел, след което се качили на полет за София.