Си Дзинпин: АТИС насърчава световното развитие

Снимка: Китайска медийна група

На срещата на лидерите на АТИС китайският председател Си Дзинпин произнесе реч, в която разясни ролята на АТИС за насърчаването на световното развитие. В нея китайския лидер посочи, че страната винаги ще защитава международния ред и мултилатерализма, пише КМГ. Инициативата „Един пояс, един път" и инициативите на Китай за глобално развитие, безопасност и управление дават принос и мъдрост за разрешаването на ключовите проблеми на света.

Си Дзинпин добави още, че следващата година Китай ще бъде домакин на срещата на АТИС. КНР очаква да работи с всички страни за насърчаването на сътрудничеството в рамките на организацията и за подобряването на световното развитие.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

