Русия атакува Билозерка в Херсонска област, ранен е един цивилен

Руските войски обстреляха селището Билозерка в Херсонска област, при което бе ранен един цивилен, предаде Укринформ, като се позова на местната военна администрация.

„В около 11:20 часа руската окупационна армия обстреля Билозерка. В резултат от вражеските удари 34-годишен мъж получи контузии и черепно-мозъчна травма от взривната вълна“, се казва в изявление на администрацията.

Мъжът е бил хоспитализиран и поставен под медицинско наблюдение.

Укринформ припомня, че при руски обстрел в Херсон около 10:15 часа тази сутрин е била ранена и 50-годишна жена.