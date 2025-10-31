ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Били Айлиш призова милиардерите да даряват повече ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21623788 www.24chasa.bg

Русия атакува Билозерка в Херсонска област, ранен е един цивилен

968
Русия СНИМКА: Пиксабей

Руските войски обстреляха селището Билозерка в Херсонска област, при което бе ранен един цивилен, предаде Укринформ, като се позова на местната военна администрация.

„В около 11:20 часа руската окупационна армия обстреля Билозерка. В резултат от вражеските удари 34-годишен мъж получи контузии и черепно-мозъчна травма от взривната вълна“, се казва в изявление на администрацията.

Мъжът е бил хоспитализиран и поставен под медицинско наблюдение.

Укринформ припомня, че при руски обстрел в Херсон около 10:15 часа тази сутрин е била ранена и 50-годишна жена.

Русия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета