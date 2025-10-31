Зеленски: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че макар руските войски да са в Покровск, те са систематично унищожавани от украинските сили. По думите му, по данни към сутринта на днешния ден няма значителни промени, няма регистрирано обкръжаване, а ситуацията остава под контрола на украинските Сили за отбрана, предаде Укринформ.

„Ситуацията в Покровск е трудна. Всички техни (на Русия) сили са концентрирани там. Знаете, че в този участък от фронта има около 170 000 вражески войници – това е много. Говорих с главнокомандващия тази сутрин – в Покровск няма промени. Руснаците са там, но нашите войски ги унищожават постепенно, внимателно – защото трябва да запазим и нашите войници“, каза Зеленски, цитиран от БТА.

Началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк добави, че Русия е заявила, че ще превземе Покровск преди година и три месеца, но оттогава е напреднала само със седем километра. „И загубиха десетки хиляди убити войници. Няма да споменавам ранените“, каза Малюк.

Зеленски подчерта, че при анализа на ситуацията на бойното поле е важно да се разгледа развоят на събитията и от двете страни на фронта. „Руснаците доминират с дронове и ги използват за контрол на логистиката. Но трябва да разберете, че и ние доминираме с дронове от наша страна и блокираме тяхната логистика. Когато нашите момчета трябва да вървят 5 – 10 километра, защото районът е пълен с дронове и превозните средства не могат да стигнат до тях, погледнете от другата страна – руснаците вървят по 25 – 30 километра пеша“, каза той.

Президентът подчерта, че за Покровск се води ожесточена битка, тъй като Русия се опитва да превземе града на всяка цена. Руските войски не са успели да превземат Суми, Купянск, Добропиля или Запорожие, отбеляза той.

През последните 24 часа на фронтовата линия са се състояли 132 бойни стълкновения, повече от една трета, от които се падат на района на Покровск, съобщи агенцията.