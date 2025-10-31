Австрийското канцлерство: Има напредък по отношение на равенството между половете

Австрийското канцлерство заяви днес, че в страната има напредък по отношение на равнопоставеността между жените и мъжете, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

Доклад за 2024 г., публикуван днес, съобщава за "значителни успехи" в области като пазара на труда, образованието, околната среда, здравеопазването и семейството. Според прессъобщение сред другите постижения е увеличаването на дела на жените на ръководни позиции. Разликата в заплащането между половете и високият процент на жените, работещи на непълно работно време, обаче показват, че все още има голяма нужда от действия.

Делът на жените в надзорните органи към държавните институции през миналата година е бил 53%, което канцлерството оценява като значителен успех. Предизвикателствата в частния сектор обаче остават. Делът на жените, работещи на непълно работно време, е 75,6% за жените с деца под 15 години. Това показва, че са необходими допълнителни усилия за насърчаване на модели на работа, благоприятни за семейството, пише в доклада. Разширяването на програмите за връщане на работа също би допринесло за подобряване на ситуацията.

Успехи при защитата от насилие

Докладът отбелязва успехи и в защитата от насилие. Според него разширяването на превантивните и консултантските услуги е позволило да се предприемат мерки за сигурността на жените в Австрия. Проблем е обаче, че за много от случаите на насилие над жени не се съобщава на властите.

Чрез повишаване на осведомеността и мерки за информиране можем да насърчим равенството между половете, пише в доклада. Според документа индикатор за тази осведоменост е делът на жените на политически ръководни позиции в Австрия, където 39,1% от депутатите и членовете на правителството на федерално и провинциално ниво са жени.